真实作者:

LSMA_Angle

一款以直方图形式绘制的趋势指标。当趋势较弱时, 直方图为灰色。



触发阀值由输入参数确定:

input int AngleTreshold= 15 ;

当价格变动方向与直方图方向一致，直方图较暗，否则较亮。

图例 1. 该 LSMA_Angle 指标