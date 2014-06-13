请观看如何免费下载自动交易
真实作者:
LSMA_Angle
一款以直方图形式绘制的趋势指标。当趋势较弱时, 直方图为灰色。
触发阀值由输入参数确定:
input int AngleTreshold=15; // 触发阀值
当价格变动方向与直方图方向一致，直方图较暗，否则较亮。
图例 1. 该 LSMA_Angle 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2174
