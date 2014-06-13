代码库部分
指标

LSMA_Angle - MetaTrader 5脚本

已发布:
已更新:
真实作者:

LSMA_Angle

一款以直方图形式绘制的趋势指标。当趋势较弱时, 直方图为灰色。

触发阀值由输入参数确定:

input int  AngleTreshold=15; // 触发阀值

当价格变动方向与直方图方向一致，直方图较暗，否则较亮。

图例 1. 该 LSMA_Angle 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2174

bbhisto bbhisto

一款使用标准方差的趋势指标。

ADXCloud ADXCloud

一款基于 ADX 指标不同平滑线 PLUSDI 和 MINUSDI 绘制的彩色云图。

BlauSMI BlauSMI

随机动量出自 William Blau 的书 "Momentum, Direction and Divergence - 动量，方向和背离"，以彩色云图及彩色直方图实现。

MultiJFatlSpeedx7Signal MultiJFatlSpeedx7Signal

此 MultiJFatlSpeedx7Signal 指标显示七个不同时间帧的 JFatlSpeed 指标的活动趋势信息。