Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
LSMA_Angle - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1265
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real:
LSMA_Angle
Um indicador de tendência desenhado sob a forma de um histograma. Quando uma tendência é fraca, o histograma é cinza.
O limiar de disparo é determinado pelo valor do parâmetro indicador de entrada:
input int AngleTreshold=15; // Limiar de disparo
Quando a direção da alteração do preço coincide com a direção do histograma, o histograma é escuro, caso contrário, é brilhante.
Figura 1. Indicador LSMA_Angle
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2174
Um indicador de tendência que utiliza o Desvio Padrão.ADXCloud
Uma nuvem colorida desenhada na diferença das linhas suavizadas +DI e -DI do indicador ADX.
O Stochastic Momentum do livro "Momentum, Direction and Divergence" por William Blau, aplicado como um histograma colorido com uma linha de sinal desenhada como uma nuvem colorida.MultiJFatlSpeedx7Signal
O indicador MultiJFatlSpeedx7Signal mostra informações sobre as tendências usando os valores de sete indicadores JFatlSpeed de diferentes timeframes.