LSMA_Angle

Um indicador de tendência desenhado sob a forma de um histograma. Quando uma tendência é fraca, o histograma é cinza.



O limiar de disparo é determinado pelo valor do parâmetro indicador de entrada:

input int AngleTreshold= 15 ;

Quando a direção da alteração do preço coincide com a direção do histograma, o histograma é escuro, caso contrário, é brilhante.

Figura 1. Indicador LSMA_Angle