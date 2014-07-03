CodeBaseSeções
LSMA_Angle - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Autor real:

LSMA_Angle

Um indicador de tendência desenhado sob a forma de um histograma. Quando uma tendência é fraca, o histograma é cinza.

O limiar de disparo é determinado pelo valor do parâmetro indicador de entrada:

input int  AngleTreshold=15; // Limiar de disparo

Quando a direção da alteração do preço coincide com a direção do histograma, o histograma é escuro, caso contrário, é brilhante.

Figura 1. Indicador LSMA_Angle

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2174

