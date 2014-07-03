Participe de nossa página de fãs
bbhisto - indicador para MetaTrader 5
- 1585
Autor real:
Nick Bilak
Um indicador de tendência que utiliza o Desvio Padrão.
O autor acredita que esta é uma das modificações mais interessantes do indicador Bollinger Bands. Mostra o desvio padrão representado por barras.
Originalmente este indicador foi escrito no MQL4 e foi publicado pela primeira vez na Base de Códigos em 01.01.2007.
Figura 1. The bbhisto indicator
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2173
