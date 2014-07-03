CodeBaseSeções
Indicadores

bbhisto - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1585
Avaliação:
(29)
Publicado:
Atualizado:
Autor real:

Nick Bilak

Um indicador de tendência que utiliza o Desvio Padrão.

O autor acredita que esta é uma das modificações mais interessantes do indicador Bollinger Bands. Mostra o desvio padrão representado por barras.

Originalmente este indicador foi escrito no MQL4 e foi publicado pela primeira vez na Base de Códigos em 01.01.2007.

Figura 1. The bbhisto indicator

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2173

