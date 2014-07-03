Autor real:

Nick Bilak

Um indicador de tendência que utiliza o Desvio Padrão.



O autor acredita que esta é uma das modificações mais interessantes do indicador Bollinger Bands. Mostra o desvio padrão representado por barras.

Originalmente este indicador foi escrito no MQL4 e foi publicado pela primeira vez na Base de Códigos em 01.01.2007.

Figura 1. The bbhisto indicator