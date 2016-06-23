CodeBaseKategorien
Indikatoren

bbhisto - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
768
Rating:
(29)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Der wirkliche Autor:

Nick Bilak

Trendindikator der die Standardabweichung verwendet.

Der Autor glaubt, dass dies eine der interessantesten Modifikationen der Bollinger Bänder ist. Er zeigt die Standardabweichung in Balkendarstellung.

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 01.01.2007.

Abbildung 1. Der bbhisto Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2173

