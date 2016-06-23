Der wirkliche Autor:



Nick Bilak

Trendindikator der die Standardabweichung verwendet.



Der Autor glaubt, dass dies eine der interessantesten Modifikationen der Bollinger Bänder ist. Er zeigt die Standardabweichung in Balkendarstellung.

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 01.01.2007.

Abbildung 1. Der bbhisto Indikator