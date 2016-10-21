無料でロボットをダウンロードする方法を見る
bbhisto - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：
Nick Bilak
標準偏差を使用するトレンド指標。
作者はこれがボリンジャーバンドの最も興味深い修正の1つだと信じます。これは、バー表現の標準偏差を示します。
もともとこの指標はMQL4で書かれ2007年1月１日にmql4.comコードベースに公開されました。
図1 bbhisto指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2173
