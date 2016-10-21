コードベースセクション
bbhisto - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
実際の著者：

Nick Bilak

標準偏差を使用するトレンド指標。

作者はこれがボリンジャーバンドの最も興味深い修正の1つだと信じます。これは、バー表現の標準偏差を示します。

もともとこの指標はMQL4で書かれ2007年1月１日にmql4.comコードベースに公開されました。

図1　bbhisto指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2173

