真实作者:
Nick Bilak
一款使用 Standard Deviation - 标准方差 的趋势指标。
作者相信这是许多令人感兴趣的 Bollinger Bands - 布林带 变体之一。它以柱线表示标准方差。
原版指标以 MQL4 语言编写并首次发表在 mql4.com 代码基地 01.01.2007。
图例 1. 该 bbhisto 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2173
ADXCloud
一款基于 ADX 指标不同平滑线 PLUSDI 和 MINUSDI 绘制的彩色云图。Exp_BW-wiseMan-1
一款使用 BW-wiseMan-1 信号量指标的交易系统。
LSMA_Angle
一款以直方图形式绘制的趋势指标。BlauSMI
随机动量出自 William Blau 的书 "Momentum, Direction and Divergence - 动量，方向和背离"，以彩色云图及彩色直方图实现。