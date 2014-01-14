Смотри, как бесплатно скачать роботов
bbhisto - индикатор для MetaTrader 5
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:
Nick Bilak
Трендовый индикатор с использованием стандартного отклонения.
По мнению автора, это одна из самых интересных модификаций линий Боллинджера. Показывает стандартные отклонения в барном представлении.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 01.10.2007.
Рис.1. Индикатор bbhisto
