Реальный автор:

Nick Bilak

Трендовый индикатор с использованием стандартного отклонения.



По мнению автора, это одна из самых интересных модификаций линий Боллинджера. Показывает стандартные отклонения в барном представлении.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 01.10.2007.

Рис.1. Индикатор bbhisto