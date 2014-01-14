CodeBaseРазделы
Индикаторы

bbhisto - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Реальный автор:

Nick Bilak

Трендовый индикатор с использованием стандартного отклонения.

По мнению автора, это одна из самых интересных модификаций линий Боллинджера. Показывает стандартные отклонения в барном представлении.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 01.10.2007.

Рис.1. Индикатор bbhisto

