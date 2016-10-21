無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
CMx - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 927
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
Alexandr
この指標は2つのMA、CCI、ADXとフィボレベルを兼ね備えています。
もともとこの指標はMQL4で書かれ2013年10月15日にmql4.comコードベースに公開されました。
図1 CMx指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2169
IncGUI_v3
GUI制御ライブラリExp_AltrTrend_Signal_v2_2
AltrTrend_Signal_v2_2セマフォシグナル指標に基づいた取引システム
CMx_3HTF
1つのチャート上の3つの異なる時間枠での3つのCMxオシレータExp_BW-wiseMan-1
BW-wiseMan-1セマフォシグナル指標を使う取引システム