Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
CMx - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1467
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real:
Alexandr
Este indicador combina duas MAs, CCI, ADX e os níveis Fibo.
Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e foi publicado pela primeira vez na Base de Códigos em 15.10.2013.
Figura 1. Indicador CMx
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2169
IncGUI_v3
Uma biblioteca de controles da GUI.Exp_AltrTrend_Signal_v2_2
Um sistema de negócio usando o indicador de sinal tipo semáforo AltrTrend_Signal_v2_2.
CMx_3HTF
Três osciladores CMX com três timeframes diferentes num gráfico.Exp_BW-wiseMan-1
Um sistema de negociação usando o indicador de sinal tipo semáforo BW-Wiseman-1.