CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

CMx - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1467
Avaliação:
(24)
Publicado:
Atualizado:
cmx.mq5 (10.38 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

Alexandr

Este indicador combina duas MAs, CCI, ADX e os níveis Fibo.

Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e foi publicado pela primeira vez na Base de Códigos em 15.10.2013.

Figura 1. Indicador CMx

Figura 1. Indicador CMx

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2169

IncGUI_v3 IncGUI_v3

Uma biblioteca de controles da GUI.

Exp_AltrTrend_Signal_v2_2 Exp_AltrTrend_Signal_v2_2

Um sistema de negócio usando o indicador de sinal tipo semáforo AltrTrend_Signal_v2_2.

CMx_3HTF CMx_3HTF

Três osciladores CMX com três timeframes diferentes num gráfico.

Exp_BW-wiseMan-1 Exp_BW-wiseMan-1

Um sistema de negociação usando o indicador de sinal tipo semáforo BW-Wiseman-1.