CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

CMx - индикатор для MetaTrader 4

a1ex_n
Просмотров:
15556
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Описание:

В одном индикаторе две MA, CCI, ADX и уровни Fibo.

extern int F=12; - Период усреднения быстрой составляющей.
extern double k=1.682; - Коэффициент для медленной составляющей (уровень фибо - для примера).
extern double L_adx=18; - Уровень ADX.

Код индикатора простой - кому интересно, пользуйтесь.

Картинка:

Индикатор CMx

Первая публикация - можно критиковать.

Falling Cat Falling Cat

Советник написан по одноименной ветке, чтобы проверить теорию.

InverseReaction InverseReaction

Идея индикатора InverseReaction основана на предположении о том, что необычное изменение цены (выход за границы волатильности) сопровождается обратным движением.

CM_X CM_X

Пример использования индикатора CM_x

All_TF All_TF

Индикатор показывает "хвосты" ценового графика всех TF заданного символа, объёмы и MA. Есть вариант с RSI