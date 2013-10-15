Смотри, как бесплатно скачать роботов
CMx - индикатор для MetaTrader 4
Описание:
В одном индикаторе две MA, CCI, ADX и уровни Fibo.
extern int F=12; - Период усреднения быстрой составляющей. extern double k=1.682; - Коэффициент для медленной составляющей (уровень фибо - для примера). extern double L_adx=18; - Уровень ADX.
Код индикатора простой - кому интересно, пользуйтесь.
Первая публикация - можно критиковать.
Falling Cat
Советник написан по одноименной ветке, чтобы проверить теорию.InverseReaction
Идея индикатора InverseReaction основана на предположении о том, что необычное изменение цены (выход за границы волатильности) сопровождается обратным движением.