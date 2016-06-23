CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

CMx - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
720
Rating:
(24)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
cmx.mq5 (10.38 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Echter Autor:

Alexandr

Dieser Indikator kombiniert zwei MAs, CCI, ADX und Fibo Levels.

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 15.10.2013.

Abbildung 1. Der CMx Indikator

Abbildung 1. Der CMx Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2169

IncGUI_v3 IncGUI_v3

Eine Bibliothek von GUI Controls.

Fractal_Level_Xrust Fractal_Level_Xrust

Dieser Indikator zeichnet horizontale Linien auf Ebene der letzten Aufwärts- und Abwärtsfraktale.

CMx_3HTF CMx_3HTF

Drei CMx Oszillatoren mit drei verschiedenen TimeFrames auf einem Chart.

Exp_BW-wiseMan-1 Exp_BW-wiseMan-1

Ein Handelssystem unter Verwendung des BW-wiseMan-1 Signalindikators.