CMx - Indikator für den MetaTrader 5
Echter Autor:
Alexandr
Dieser Indikator kombiniert zwei MAs, CCI, ADX und Fibo Levels.
Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 15.10.2013.
Abbildung 1. Der CMx Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2169
IncGUI_v3
Eine Bibliothek von GUI Controls.Fractal_Level_Xrust
Dieser Indikator zeichnet horizontale Linien auf Ebene der letzten Aufwärts- und Abwärtsfraktale.
CMx_3HTF
Drei CMx Oszillatoren mit drei verschiedenen TimeFrames auf einem Chart.Exp_BW-wiseMan-1
Ein Handelssystem unter Verwendung des BW-wiseMan-1 Signalindikators.