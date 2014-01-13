CodeBaseРазделы
Индикаторы

CMx - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
3432
(24)
Реальный автор:

Alexandr

В одном индикаторе две MA, CCI, ADX и уровни Fibo.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 15.10.2013.

Рис.1. Индикатор CMx

IncGUI_v3 IncGUI_v3

Библиотека графических элементов управления.

Exp_AltrTrend_Signal_v2_2 Exp_AltrTrend_Signal_v2_2

Торговая система с использованием индикатора семафорного сигнального индикатора AltrTrend_Signal_v2_2.

ADXCloud ADXCloud

Цветное облако, построенное из разницы сглаженных линий PLUSDI и MINUSDI индикатора ADX.

Exp_BW-wiseMan-1 Exp_BW-wiseMan-1

Торговая система с использованием индикатора семафорного сигнального индикатора BW-wiseMan-1.