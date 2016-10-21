無料でロボットをダウンロードする方法を見る
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Dyn_Pivot - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 910
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
実際の著者：
Modest
ピボットポイント指標
もともとこの指標はMQL4で書かれ2007年10月2日にmql4.comコードベースに公開されました。
図1 Dyn_Pivot指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2162
