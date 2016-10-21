コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

Dyn_Pivot - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
910
評価:
(22)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者：

Modest

ピボットポイント指標

もともとこの指標はMQL4で書かれ2007年10月2日にmql4.comコードベースに公開されました。

図1　Dyn_Pivot指標

図1　Dyn_Pivot指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2162

ADXCrossing ADXCrossing

ADX指標のDI+とDI-ラインの交差に基づいたセマフォ矢印指標

Exp_Digital_MACD Exp_Digital_MACD

Digital_MACD指標を使った取引システム

BW-wiseMan-1 BW-wiseMan-1

ビルウィリアムズのアリゲーター指標に基づくセマフォシグナル指標

Exp_AltrTrend_Signal_v2_2 Exp_AltrTrend_Signal_v2_2

AltrTrend_Signal_v2_2セマフォシグナル指標に基づいた取引システム