CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Dyn_Pivot - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1829
Avaliação:
(22)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

Modest

Indicador Pivot Points.

Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e foi publicado pela primeira vez na Base de Códigos em 02.10.2007.

Figura 1. Indicador Dyn_Pivot

Figura 1. Indicador Dyn_Pivot

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2162

ADXCrossing ADXCrossing

Um indicador de seta tipo semáforo baseado no cruzamento das linhas DI+ and DI- do indicador ADX.

Exp_Digital_MACD Exp_Digital_MACD

Sistema de negociação utilizando o indicador Digital_MACD.

BW-wiseMan-1 BW-wiseMan-1

Indicador de sinal tipo semáforo, com base no indicador Alligator de Bill Williams.

Exp_AltrTrend_Signal_v2_2 Exp_AltrTrend_Signal_v2_2

Um sistema de negócio usando o indicador de sinal tipo semáforo AltrTrend_Signal_v2_2.