Индикаторы

Dyn_Pivot - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
4144
(22)
Реальный автор:

Modest

Индикатор точек разворота (Pivot points).

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 02.10.2007.

Рис.1. Индикатор Dyn_Pivot

