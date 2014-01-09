Смотри, как бесплатно скачать роботов
Dyn_Pivot - индикатор для MetaTrader 5
Реальный автор:
Modest
Индикатор точек разворота (Pivot points).
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 02.10.2007.
Рис.1. Индикатор Dyn_Pivot
