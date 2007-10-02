Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
^Dyn_Pivot - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 10160
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: Rosh conversed only
Вычисляет Точку Разворота.
Вычисляет Точку Разворота.
T3_adx_+di_-di_burst
Сглаживание индикатора ADX. Пересчитывает на каждом тике заданное число баров (не оптимизирован)BW-wiseMan-1
Первая версия индикатора wlxBWWiseMan. Указывает свечи изменения тренда.
ADX Crossing
Дирекционная система (ADX). Дирекционная система была разработана Дж. Уайлдером в середине 70-х годов в дополнение к системе PARABOLIC SAR и затем развита рядом аналитиков.ACD_2.mq4
Индикатор показывает уровни поддержки/сопротивления.