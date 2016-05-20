Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Dyn_Pivot - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 913
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der echte Autor:
Modest
Pivot Punkte Indikator.
Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 02.10.2007.
Abbildung 1. Der Dyn_Pivot Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2162
ADXCrossing
Ein Signalpfeil Indikator basierend auf der Kreuzung der DI+ und DI- Linien des ADX Indikators.Exp_Digital_MACD
Handelssystem das den Digital_MACD Indikator verwendet.
BW-wiseMan-1
Signalindikator, basierend auf Bill Williams' Alligator Indikator.Exp_AltrTrend_Signal_v2_2
Ein Handelssystem das den AltrTrend_Signal_v2_2 semaphore signal Indikator verwendet.