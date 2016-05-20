CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Dyn_Pivot - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
913
Rating:
(22)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der echte Autor:

Modest

Pivot Punkte Indikator.

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 02.10.2007.

Abbildung 1. Der Dyn_Pivot Indikator

Abbildung 1. Der Dyn_Pivot Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2162

ADXCrossing ADXCrossing

Ein Signalpfeil Indikator basierend auf der Kreuzung der DI+ und DI- Linien des ADX Indikators.

Exp_Digital_MACD Exp_Digital_MACD

Handelssystem das den Digital_MACD Indikator verwendet.

BW-wiseMan-1 BW-wiseMan-1

Signalindikator, basierend auf Bill Williams' Alligator Indikator.

Exp_AltrTrend_Signal_v2_2 Exp_AltrTrend_Signal_v2_2

Ein Handelssystem das den AltrTrend_Signal_v2_2 semaphore signal Indikator verwendet.