CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

ADX Crossing - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文 Deutsch 日本語
Просмотров:
12289
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Дирекционная система (ADX). Дирекционная система была разработана Дж. Уайлдером в середине 70-х годов в дополнение к системе PARABOLIC SAR и затем развита рядом аналитиков.

ADX Crossing

^Dyn_Pivot ^Dyn_Pivot

Вычисляет Точку Разворота.

T3_adx_+di_-di_burst T3_adx_+di_-di_burst

Сглаживание индикатора ADX. Пересчитывает на каждом тике заданное число баров (не оптимизирован)

ACD_2.mq4 ACD_2.mq4

Индикатор показывает уровни поддержки/сопротивления.

3perekosa 3perekosa

Индикатор 3perekosa.