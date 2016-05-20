Der echte Autor:



Amir

Ein Signalpfeil Indikator basierend auf der Kreuzung der DI+ und DI- Linien des ADX Indikators.

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 03.10.2007.

Abbildung 1. Der ADXCrossing Indikator