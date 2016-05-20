CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

ADXCrossing - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
1032
Rating:
(30)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der echte Autor:

Amir

Ein Signalpfeil Indikator basierend auf der Kreuzung der DI+ und DI- Linien des ADX Indikators.

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 03.10.2007.

Abbildung 1. Der ADXCrossing Indikator

Abbildung 1. Der ADXCrossing Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2160

Exp_Digital_MACD Exp_Digital_MACD

Handelssystem das den Digital_MACD Indikator verwendet.

Exp_RSIOMA_V2 Exp_RSIOMA_V2

Handelssystem das den RSIOMA_V2 Indikator verwendet.

Dyn_Pivot Dyn_Pivot

Pivot Punkte Indikator.

BW-wiseMan-1 BW-wiseMan-1

Signalindikator, basierend auf Bill Williams' Alligator Indikator.