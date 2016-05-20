Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
ADXCrossing - Indikator für den MetaTrader 5
- 1032
Der echte Autor:
Amir
Ein Signalpfeil Indikator basierend auf der Kreuzung der DI+ und DI- Linien des ADX Indikators.
Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 03.10.2007.
Abbildung 1. Der ADXCrossing Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2160
