ADXCrossing - indicador para MetaTrader 5
- 2472
-
Autor real:
Amir
Um indicador de seta tipo semáforo baseado no cruzamento das linhas DI+ and DI- do indicador ADX.
Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e foi publicado pela primeira vez na Base de Códigos em 03.10.2007.
Figura 1. Indicador ADXCrossing
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2160
