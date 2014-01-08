Реальный автор:

Amir

Семафорный стрелочный индикатор, основанный на пересечениях линий DI+ и DI- индикатора ADX.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 03.10.2007.

Рис.1. Индикатор ADXCrossing