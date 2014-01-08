Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
ADXCrossing - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 3145
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Exp_RSIOMA_V2
Торговая система с использованием индикатора RSIOMA_V2.MultiT3_TRIXx7Signal
Индикатор MultiT3_TRIXx7Signal отображает информацию о действующих трендах, используя при этом значения семи индикаторов T3_TRIX с разных таймфреймов.
Exp_Digital_MACD
Торговая система с использованием индикатора Digital_MACD.MultiBlauTSStochasticx7Signal
Индикатор MultiBlauTSStochasticx7Signal отображает информацию о действующих трендах, используя при этом значения семи индикаторов BlauTSStochastic с разных таймфреймов.