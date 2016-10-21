無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ADXCrossing - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1589
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
Amir
ADX指標のDI+とDI-ラインの交差に基づいたセマフォ矢印指標
もともとこの指標はMQL4で書かれ2007年10月3日にコードベースに公開されました。
図1 ADXCrossing指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2160
Exp_Digital_MACD
Digital_MACD指標を使った取引システムExp_RSIOMA_V2
RSIOMA_V2指標を使った取引システム
Dyn_Pivot
ピボットポイント指標BW-wiseMan-1
ビルウィリアムズのアリゲーター指標に基づくセマフォシグナル指標