Handelssystem das den RSIOMA_V2 Indikator verwendet.
Eine Handelsentscheidung wird getroffen, wenn der schnelle Envelope der farbigen Wolke seine Richtung ändert, beim Durchbruch durch den Überverkauft- oder Überkauftlevel oder wenn sich die Farbe der Signallinienwolke ändert.
Der folgende Eingabeparameter wird für die Auswahl des Einstiegsalgorithmus verwendet:
input AlgMode Mode=breakdown; // Algorithmus für Einstieg in den Markt
Der Indikator braucht die compilierte Indikatordatei RSIOMA_V2.ex5. Kopieren Sie sie in den Ordner terminal_data_directory\MQL5\Indicators.
Es sollte beachtet werden, dass die TradeAlgorithms.mqh Bibliotheksdatei entworfen wurde, um Expert Advisors mit Brokern zu benützen, die nonzero spread anbieten und bei denen es möglich ist, Stop Loss und Take Profit gleichzeitig mit dem öffnen einer Position zu setzen. Sie können weitere Varianten der Bibliothek unter folgendem Link herunterladen: TradeAlgorithms.
Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.
Abb.1 Instanzen der Tradehistorie am Chart.
Testergebnisse für 2013 für USDCHF H4:
Abb. 2. Chart der Testergebnisse
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2158
