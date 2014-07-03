Participe de nossa página de fãs
Exp_RSIOMA_V2 - expert para MetaTrader 5
Visualizações:
1308
Avaliação:
-
Publicado:
Atualizado:
Sistema de negociação utilizando o indicador RSIOMA_V2.
A decisão de negociação acontece quando o envelope rápido da nuvem colorida muda de direção, na quebra dos níveis sobre-comprado ou sobre-vendido ou quando altera a cor da linha de sinal da nuvem.
O seguinte parâmetro de entrada é usado para selecionar uma opção do algoritmo de entrada:
input AlgMode Mode=breakdown; //Um algoritmo para entrar no mercado
O Expert Advisor requer a compilação do arquivo RSIOMA_V2.ex5 do indicador. Colocar no seguinte caminho de diretório: terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.
Note que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh permite usar os Expert Advisors com corretores que oferecem spread diferente de zero e a opção de definir Stop Loss e Take Profit juntamente com a abertura da posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no seguinte link: TradeAlgorithms.
Parâmetros de entrada padrão do Expert Advisor foram utilizados durante os testes mostrados abaixo. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.
Fig. 1 Histórico de negócios no gráfico.
Testando os resultados para 2013 no par USDCHF/H4:
Fig. 2. Gráfico dos resultados do teste
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2158
