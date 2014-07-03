Sistema de negociação utilizando o indicador RSIOMA_V2.

A decisão de negociação acontece quando o envelope rápido da nuvem colorida muda de direção, na quebra dos níveis sobre-comprado ou sobre-vendido ou quando altera a cor da linha de sinal da nuvem.



O seguinte parâmetro de entrada é usado para selecionar uma opção do algoritmo de entrada:

input AlgMode Mode=breakdown;

O Expert Advisor requer a compilação do arquivo RSIOMA_V2.ex5 do indicador. Colocar no seguinte caminho de diretório: terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

Note que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh permite usar os Expert Advisors com corretores que oferecem spread diferente de zero e a opção de definir Stop Loss e Take Profit juntamente com a abertura da posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no seguinte link: TradeAlgorithms.

Parâmetros de entrada padrão do Expert Advisor foram utilizados durante os testes mostrados abaixo. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig. 1 Histórico de negócios no gráfico.

Testando os resultados para 2013 no par USDCHF/H4:

Fig. 2. Gráfico dos resultados do teste