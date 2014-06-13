交易系统采用 RSIOMA_V2 指标。

当彩色云的快速包络线改变方向, 突破超卖或超买级别，或当信号云线的颜色改变时可做出一个交易决定。

以下输入参数用于选择入场算法选项:

input AlgMode Mode=breakdown;

此 EA 需要编译的指标文件 RSIOMA_V2.ex5。将它放置在客户端数据文件夹\MQL5\Indicators\ 中。

注意，如果交易商提供非零点差，并且可在开仓时设置止损及止盈，这个 TradeAlgorithms.mqh 库文件方可在 EA 中使用。您可以下载更多库文件的变体，链接如下: TradeAlgorithms。

在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。

图例. 1 在图表中的历史成交实例。

测试结果 2013 品种 USDCHF H4:

图例. 2. 测试结果图表