代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
EA

Exp_RSIOMA_V2 - MetaTrader 5EA

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1427
等级:
(28)
已发布:
已更新:
exp_rsioma_v2.mq5 (10.78 KB) 预览
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) 预览
tradealgorithms.mqh (68.11 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
rsioma_v2.mq5 (14.26 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

交易系统采用 RSIOMA_V2 指标。

当彩色云的快速包络线改变方向, 突破超卖或超买级别，或当信号云线的颜色改变时可做出一个交易决定。

以下输入参数用于选择入场算法选项:

input AlgMode Mode=breakdown;      // 入场算法

此 EA 需要编译的指标文件 RSIOMA_V2.ex5。将它放置在客户端数据文件夹\MQL5\Indicators\ 中。

注意，如果交易商提供非零点差，并且可在开仓时设置止损及止盈，这个 TradeAlgorithms.mqh 库文件方可在 EA 中使用。您可以下载更多库文件的变体，链接如下: TradeAlgorithms

在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。

图例. 1 在图表中的历史成交实例。

图例. 1 在图表中的历史成交实例。

测试结果 2013 品种 USDCHF H4:

图例. 2. 测试结果图表

图例. 2. 测试结果图表

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2158

Exp_T3_TRIX Exp_T3_TRIX

一款使用 T3_TRIX 指标的交易系统。

MACD 样本 MACD 样本

此 MACD 样本 EA 当 MACD 的主线与信号线交叉时进行交易。此 EA 是面向对象开发 EA 的例样。

Exp_Digital_MACD Exp_Digital_MACD

交易系统采用 Digital_MACD 指标。

ADXCrossing ADXCrossing

一款信号量箭头指标，基于 ADX 指标的 DI+ 和 DI- 线交叉。