ポケットに対して
エキスパート

Exp_RSIOMA_V2 - MetaTrader 5のためのエキスパート

exp_rsioma_v2.mq5 (10.78 KB) ビュー
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ビュー
tradealgorithms.mqh (68.11 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
rsioma_v2.mq5 (14.26 KB) ビュー
RSIOMA_V2指標を使った取引システム。

取引の決定は、売られ過ぎや買わレベルのブレークスルーで色付きの雲の高速エンベロープが方向を変えたときまたはシグナルラインの雲の色が変わる時になされます。

次の入力パラメータがエントリーアルゴリズムのオプションを選択するために使用されています。

input AlgMode Mode=breakdown;      // 市場参入アルゴリズム

エキスパートアドバイザーはコンパイルされたRSIOMA_V2.ex5指標ファイルを必要とします。このファイルをterminal_data_directory\MQL5\Indicators に配置します。

TradeAlgorithms.mqhライブラリファイルは ノンゼロスプレッドを提供するブローカーでエキスパートアドバイザーを使用し決済逆指値と決済指値を設定してポジションを開くことを可能にします。以下のリンクではライブラリのより多くのバリアントをダウンロードすることができます： TradeAlgorithms.

検証では、以下に示すデフォルトエキスパートアドバイザーの入力パラメータが使用されました。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。

図1　チャートでの約定履歴のインスタンス

H4での2013のUSDCHFの検証結果：

図2　検証結果のチャート

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2158

