Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Exp_RSIOMA_V2 - эксперт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2740
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Торговая система с использованием индикатора RSIOMA_V2.
Решение о сделке принимается в случаях, когда быстрая огибающая цветного облака меняет направление движения, происходит пробой уровней перепроданности и перекупленности или меняется цвет облака сигнальной линии.
Для выбора варианта алгоритма входа используется входной параметр:
input AlgMode Mode=breakdown; // Алгоритм для входа в рынок
Для корректной работы советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора RSIOMA_V2.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.
Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке: TradeAlgorithms.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис. 1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2013 г. на USDCHF H4:
Рис. 2. График результатов тестирования
Индикатор MultiT3_TRIXx7Signal отображает информацию о действующих трендах, используя при этом значения семи индикаторов T3_TRIX с разных таймфреймов.Exp_T3_TRIX
Торговая система с использованием индикатора T3_TRIX.
Семафорный стрелочный индикатор, основанный на пересечениях линий DI+ и DI- индикатора ADX.Exp_Digital_MACD
Торговая система с использованием индикатора Digital_MACD.