Exp_RSIOMA_V2 - эксперт для MetaTrader 5

Торговая система с использованием индикатора RSIOMA_V2.

Решение о сделке принимается в случаях, когда быстрая огибающая цветного облака меняет направление движения, происходит пробой уровней перепроданности и перекупленности или меняется цвет облака сигнальной линии.

Для выбора варианта алгоритма входа используется входной параметр:

input AlgMode Mode=breakdown;      // Алгоритм для входа в рынок

Для корректной работы советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора RSIOMA_V2.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке: TradeAlgorithms.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2013 г. на USDCHF H4:

Рис. 2. График результатов тестирования

