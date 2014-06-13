请观看如何免费下载自动交易
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
一款使用 T3_TRIX 指标的交易系统。
当直方图改变方向, 突破零轴或当信号云线的颜色改变时可做出一个交易决定。
以下输入参数用于选择入场算法选项:
input AlgMode Mode=twist; // 入场算法
为了正确操作 EA, 将编译的指标文件 T3_TRIX.ex5 放在 客户端数据文件夹\MQL5\Indicators 中。
注意，如果交易商提供非零点差，并且可在开仓时设置止损及止盈，这个 TradeAlgorithms.mqh 库文件方可在 EA 中使用。您可以下载更多库文件的变体，链接如下: TradeAlgorithms。
在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。
图例. 1 在图表中的历史成交实例。
测试结果 2013 品种 EURUSD H4:
图例. 2. 测试结果图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2156
