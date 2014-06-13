代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
EA

Exp_T3_TRIX - MetaTrader 5EA

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1530
等级:
(31)
已发布:
已更新:
exp_t3_trix.mq5 (9.85 KB) 预览
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) 预览
tradealgorithms.mqh (68.11 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
t3_trix.mq5 (8.62 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

一款使用 T3_TRIX 指标的交易系统。

当直方图改变方向, 突破零轴或当信号云线的颜色改变时可做出一个交易决定。

以下输入参数用于选择入场算法选项:

input AlgMode Mode=twist;    // 入场算法

为了正确操作 EA, 将编译的指标文件 T3_TRIX.ex5 放在 客户端数据文件夹\MQL5\Indicators 中。

注意，如果交易商提供非零点差，并且可在开仓时设置止损及止盈，这个 TradeAlgorithms.mqh 库文件方可在 EA 中使用。您可以下载更多库文件的变体，链接如下: TradeAlgorithms

在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。

图例. 1 在图表中的历史成交实例。

图例. 1 在图表中的历史成交实例。

测试结果 2013 品种 EURUSD H4:

图例. 2. 测试结果图表

图例. 2. 测试结果图表

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2156

MACD 样本 MACD 样本

此 MACD 样本 EA 当 MACD 的主线与信号线交叉时进行交易。此 EA 是面向对象开发 EA 的例样。

MultiT3_TRIXx7Signal MultiT3_TRIXx7Signal

此 MultiT3_TRIXx7 信号指标显示七个不同时间帧的 T3_TRIX 指标的活动趋势信息。

Exp_RSIOMA_V2 Exp_RSIOMA_V2

交易系统采用 RSIOMA_V2 指标。

Exp_Digital_MACD Exp_Digital_MACD

交易系统采用 Digital_MACD 指标。