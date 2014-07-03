Participe de nossa página de fãs
Exp_T3_TRIX - expert para MetaTrader 5
Um sistema de negociação usando o indicador T3_TRIX.
Uma decisão de negócios é realizada quando o histograma muda de direção, no avanço da linha zero, ou quando altera a cor da linha do sinal em nuvem.
O seguinte parâmetro de entrada é usado para selecionar uma opção do algoritmo de entrada:
input AlgMode Mode=twist; // Algoritmo para entrar no mercado
Para um correto funcionamento do EA, coloque o arquivo do indicador compilado, T3_TRIX.ex5, no seguinte caminho de diretório: terminal_data_older\MQL5\Indicators.
Note que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh permite usar os Expert Advisors com corretores que oferecem spread diferente de zero e a opção de definir Stop Loss e Take Profit juntamente com a abertura da posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no seguinte link: TradeAlgorithms.
Parâmetros de entrada padrão do Expert Advisor foram utilizados durante os testes mostrados abaixo. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.
Fig. 1 Histórico de negócios no gráfico.
Teste dos resultados para 2013 no EURUSD H4:
Fig. 2. Gráfico dos resultados do teste
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2156
