Um sistema de negociação usando o indicador T3_TRIX.

Uma decisão de negócios é realizada quando o histograma muda de direção, no avanço da linha zero, ou quando altera a cor da linha do sinal em nuvem.

O seguinte parâmetro de entrada é usado para selecionar uma opção do algoritmo de entrada:

input AlgMode Mode=twist;

Para um correto funcionamento do EA, coloque o arquivo do indicador compilado, T3_TRIX.ex5, no seguinte caminho de diretório: terminal_data_older\MQL5\Indicators.

Note que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh permite usar os Expert Advisors com corretores que oferecem spread diferente de zero e a opção de definir Stop Loss e Take Profit juntamente com a abertura da posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no seguinte link: TradeAlgorithms.

Parâmetros de entrada padrão do Expert Advisor foram utilizados durante os testes mostrados abaixo. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig. 1 Histórico de negócios no gráfico.

Teste dos resultados para 2013 no EURUSD H4:

Fig. 2. Gráfico dos resultados do teste