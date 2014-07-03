CodeBaseSeções
Experts

Exp_T3_TRIX - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
1325
(31)
exp_t3_trix.mq5 (9.85 KB) visualização
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) visualização
tradealgorithms.mqh (68.11 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
t3_trix.mq5 (8.62 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Um sistema de negociação usando o indicador T3_TRIX.

Uma decisão de negócios é realizada quando o histograma muda de direção, no avanço da linha zero, ou quando altera a cor da linha do sinal em nuvem.

O seguinte parâmetro de entrada é usado para selecionar uma opção do algoritmo de entrada:

input AlgMode Mode=twist;    // Algoritmo para entrar no mercado

Para um correto funcionamento do EA, coloque o arquivo do indicador compilado, T3_TRIX.ex5, no seguinte caminho de diretório: terminal_data_older\MQL5\Indicators.

Note que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh permite usar os Expert Advisors com corretores que oferecem spread diferente de zero e a opção de definir Stop Loss e Take Profit juntamente com a abertura da posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no seguinte link: TradeAlgorithms.

Parâmetros de entrada padrão do Expert Advisor foram utilizados durante os testes mostrados abaixo. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig. 1 Histórico de negócios no gráfico.

Teste dos resultados para 2013 no EURUSD H4:

Fig. 2. Gráfico dos resultados do teste

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2156

