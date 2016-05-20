CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Expert Advisors

Exp_T3_TRIX - Experte für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
exp_t3_trix.mq5 (9.85 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ansehen
tradealgorithms.mqh (68.11 KB) ansehen
\MQL5\Indicators\
t3_trix.mq5 (8.62 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
Ein Handelssystem das den T3_TRIX Indikator verwendet.

Ein Handelssystem das den T3_TRIX Indikator verwendet.

Eine Handelsentscheidung wird getroffen, wenn das Histogramm seine Richtung ändert, es einen Durchbruch durch die Nulllinie gibt oder wenn sich die Farbe der Wolke der Signallinie ändert.

Der folgende Eingabeparameter wird für die Auswahl des Einstiegsalgorithmus verwendet:

input AlgMode Mode=twist;    // Algorithmus for Einstieg in den Markt

Für eine korrekte Funktion des EA, kopieren Sie die compilierte Indikator Datei T3_TRIX.ex5 in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Es sollte beachtet werden, dass die TradeAlgorithms.mqh Bibliotheksdatei entworfen wurde, um Expert Advisors mit Brokern zu benützen, die nonzero spread anbieten und bei denen es möglich ist, Stop Loss und Take Profit gleichzeitig mit dem öffnen einer Position zu setzen. Sie können weitere Varianten der Bibliothek unter folgendem Link herunterladen: TradeAlgorithms.

Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.

Abb.1 Instanzen der Tradehistorie am Chart.

Testergebnisse für 2013 für EURUSD H4:

Abb. 2. Chart der Testergebnisse

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2156

