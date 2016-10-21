コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

Exp_T3_TRIX - MetaTrader 5のためのエキスパート

exp_t3_trix.mq5 (9.85 KB) ビュー
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ビュー
tradealgorithms.mqh (68.11 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
t3_trix.mq5 (8.62 KB) ビュー
T3_TRIX指標を使った取引システム。

ヒストグラムが方向を変えるかゼロラインをブレイクスルーするとき、また、シグナルラインの雲の色が変わる時に、取引の決定がなされます。

次の入力パラメータがエントリーアルゴリズムのオプションを選択するために使用されています。

input AlgMode Mode=twist;    // 市場参入アルゴリズム

EAを正しく操作するにはコンパイルされたT3_TRIX.ex5指標ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

TradeAlgorithms.mqh ライブラリファイルはノンゼロスプレッドを提供する Expert Adviser の使用、また、注文を出す際のストップロスおよびテイクプロフィットのオプション設定を可能にすることにご注意ください。 以下のリンクではライブラリのより多くのバリアントをダウンロードすることができます： TradeAlgorithms.

検証では、以下に示すデフォルトエキスパートアドバイザーの入力パラメータが使用されました。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。

図1　チャートでの約定履歴のインスタンス

H4での2013のEURUSDのテスト結果：

図2　検証結果のチャート

