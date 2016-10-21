MultiBlauTSStochasticx7Signal指標は異なる時間枠での7つの BlauTSStochastic指標'の値を使用して、アクティブな動向に関する情報を表示します。

7つのインディケータラインはそれぞれBlauSMStochastic指標に対応します。線はBlauSMStochastic指標が上昇すると濃い石灰色、下降すると橙色です。線上の色付きの菱形は対応する時間枠のバーが変更されたときに生成されます。

この指標はBlauTSStochastic.mq5指標ファイルを必要とします。このファイルを terminal_folder\MQL5\Indicators に配置します。

図1 MultiBlauTSStochasticx7Signal指標