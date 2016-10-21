無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
MultiBlauTSStochasticx7Signal - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 818
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
MultiBlauTSStochasticx7Signal指標は異なる時間枠での7つの BlauTSStochastic指標'の値を使用して、アクティブな動向に関する情報を表示します。
7つのインディケータラインはそれぞれBlauSMStochastic指標に対応します。線はBlauSMStochastic指標が上昇すると濃い石灰色、下降すると橙色です。線上の色付きの菱形は対応する時間枠のバーが変更されたときに生成されます。
この指標はBlauTSStochastic.mq5指標ファイルを必要とします。このファイルを terminal_folder\MQL5\Indicators に配置します。
図1 MultiBlauTSStochasticx7Signal指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2140
MultiBlauSMStochasticx7Signal
MultiBlauSMStochasticx7Signal指標は異なる時間枠での7つのBlauSMStochastic指標'の値を使用して、アクティブな動向に関する情報を表示します。BackgroundCandle_BlauSMStochastic_HTF
この指標はBlauSMStochasticヒストグラムの方向に応じてより長い時間枠のローソク足を色で塗りつぶされた長方形として描きます。
Dinapoli_ZZ
Joe DiNapoliアルゴリズムを使用したジグザグ指標株式リスクの最大パーセンテージ
このコードは、株式リスクの最大のパーセンテージを設定することができます。