Oscilador Estocástico del libro "Momento, Dirección y Divergencia" de William Blau, implementado en forma de histograma de color, y con una línea de señal en forma de nube de color.

El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (este archivo tiene que copiarse en terminal_data_folder\MQL5\Include). Estas clases se describen detalladamente en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Figura 1. Indicador BlauTSStochastic