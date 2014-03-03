CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

BlauTSStochastic - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1051
Ranking:
(18)
Publicado:
Actualizado:
blautsstochastic.mq5 (11.07 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Oscilador Estocástico del libro "Momento, Dirección y Divergencia" de William Blau, implementado en forma de histograma de color, y con una línea de señal en forma de nube de color.

El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (este archivo tiene que copiarse en terminal_data_folder\MQL5\Include). Estas clases se describen detalladamente en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Figura 1. Indicador BlauTSStochastic

Figura 1. Indicador BlauTSStochastic

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2028

Awesome_Signal_HTF Awesome_Signal_HTF

Indicador Awesome_Signal que permite seleccionar el marco temporal en los parámetros de entrada.

Accelerator_Signal_HTF Accelerator_Signal_HTF

Indicador Accelerator_Signal que permite seleccionar el marco temporal en los parámetros de entrada.

BlauTSStochastic_HTF BlauTSStochastic_HTF

Indicador BlauTSStochastic que permite seleccionar el marco temporal en los parámetros de entrada.

TSD_PP_MACD_FORCE_Ind_v1 TSD_PP_MACD_FORCE_Ind_v1

Indicador de tendencia con tres estados. En las tendencias fuertes pinta las barras de color rojo o verde en función de la dirección de la tendencia.