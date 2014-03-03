Pon "Me gusta" y sigue las noticias
BlauTSStochastic - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1051
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Oscilador Estocástico del libro "Momento, Dirección y Divergencia" de William Blau, implementado en forma de histograma de color, y con una línea de señal en forma de nube de color.
El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (este archivo tiene que copiarse en terminal_data_folder\MQL5\Include). Estas clases se describen detalladamente en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".
Figura 1. Indicador BlauTSStochastic
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2028
