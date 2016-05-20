Der MultiBlauTSStochasticx7Signal Indikator zeigt Informationen des aktuellen Trends unter Verwendung der Werte von sieben BlauTSStochastic Indikatoren von verschiedenen TimeFrames.

Eine der sieben Indikatorlinien korrespondiert mit jedem BlauSMStochastic Indikator. Wenn das Histogramm des BlauSMStochastic Indikator steigt, ist die Linie dunkelgrün, wenn sie fällt, ist sie orange. Farbige Rauten erscheinen auf den Linien, wenn sich der Balken des korrespondierenden TimeFrames ändert.

Der Indikator benötigt die BlauTSStochastic.mq5 Indikator Datei. Kopieren Sie sie nach terminal_folder\MQL5\Indicators.

Abbildung 1. Der MultiBlauTSStochasticx7Signal Indikator