CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

MultiBlauTSStochasticx7Signal - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2152
Рейтинг:
(22)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор MultiBlauTSStochasticx7Signal отображает информацию о действующих трендах, используя при этом значения семи индикаторов BlauTSStochastic с разных таймфреймов.

Каждому индикатору BlauSMStochastic соответствует одна из семи линий индикатора. Если гистограмма индикатора BlauSMStochastic растет, то цвет линии темно-салатовый, если падает - оранжевый. Цветные ромбики на линиях появляются в момент смены бара соответствующего таймфрейма.

Для работы индикатора необходимо наличие в папке каталог_терминала\MQL5\Indicators индикатора BlauTSStochastic.mq5.

Рис.1. Индикатор MultiBlauTSStochasticx7Signal

Рис.1. Индикатор MultiBlauTSStochasticx7Signal

Exp_Digital_MACD Exp_Digital_MACD

Торговая система с использованием индикатора Digital_MACD.

ADXCrossing ADXCrossing

Семафорный стрелочный индикатор, основанный на пересечениях линий DI+ и DI- индикатора ADX.

Dyn_Pivot Dyn_Pivot

Индикатор точек разворота (Pivot points).

Fractals Modified Fractals Modified

Индикатор представляет собой небольшую модификацию классического индикатора Fractals. Количество баров вокруг новых экстремумов можно указать во входных параметрах индикатора.