Индикатор MultiBlauTSStochasticx7Signal отображает информацию о действующих трендах, используя при этом значения семи индикаторов BlauTSStochastic с разных таймфреймов.

Каждому индикатору BlauSMStochastic соответствует одна из семи линий индикатора. Если гистограмма индикатора BlauSMStochastic растет, то цвет линии темно-салатовый, если падает - оранжевый. Цветные ромбики на линиях появляются в момент смены бара соответствующего таймфрейма.

Для работы индикатора необходимо наличие в папке каталог_терминала\MQL5\Indicators индикатора BlauTSStochastic.mq5.

Рис.1. Индикатор MultiBlauTSStochasticx7Signal