MultiBlauTSStochasticx7Signal - индикатор для MetaTrader 5
- 2152
Индикатор MultiBlauTSStochasticx7Signal отображает информацию о действующих трендах, используя при этом значения семи индикаторов BlauTSStochastic с разных таймфреймов.
Каждому индикатору BlauSMStochastic соответствует одна из семи линий индикатора. Если гистограмма индикатора BlauSMStochastic растет, то цвет линии темно-салатовый, если падает - оранжевый. Цветные ромбики на линиях появляются в момент смены бара соответствующего таймфрейма.
Для работы индикатора необходимо наличие в папке каталог_терминала\MQL5\Indicators индикатора BlauTSStochastic.mq5.
Рис.1. Индикатор MultiBlauTSStochasticx7Signal
