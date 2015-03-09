CodeBaseSecciones
RSIOMA_V2 - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
971
(20)
Autor real:

Kalenzo

El indicador de tendencia que usa el algoritmo del oscilador realizado en forma de una nube de color con indicación adicional.

El histograma de color define la tendencia mediante la búsqueda de borde de la nube de color fuera de los siguientes niveles:

input uint MainTrendLong=60;  // Nivel superior de activación
input uint MainTrendShort=40; // Nivel inferior de activación

Cuando la nube de color sale fuera de los límites de los niveles:

input uint BuyTrigger=80;    // Nivel de compra
input uint SellTrigger=20;   // Nivel de venta

Los puntos de color aparecen en los momentos cuando la dirección de la línea rápida contorneante de la nube es opuesta a la ruptura del nivel. Por ejemplo, si la línea rápida contorneante se encuentra por encima del nivel de compra y va hacia abajo, aparece un punto rosado.

El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiarla en carpeta_ de_datos_del_terminal\MQL5\Include). Cómo trabajar con las clases se describe detalladamente en el artículo «Promedio de las series de precio sin búferes adicionales para cálculos intermedios».

Por primera vez este indicador fue implementado en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 11.03.2008.

Fig. 1. Indicador RSIOMA_V2

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2136

