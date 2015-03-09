CodeBaseSecciones
MultiBlauSMStochasticx7Signal - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
877
(21)
blausmstochastic.mq5 (10.96 KB) ver
multiblausmstochasticx7signal.mq5 (24.34 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El indicador MultiBlauSMStochasticx7Signal muestra la información sobre las tendencias actuales usando los valores de siete indicadores BlauSMStochastic de diferentes marcos temporales.

A cada indicador BlauSMStochastic le corresponde una de siete líneas del indicador. Si el histograma del indicador BlauSMStochastic crece, el color de la línea será de lima oscuro, si cae, el color será rosado. Los rombos de color sobre las líneas aparecen cuando la barra del marco correspondiente se cambia.

Para el funcionamiento del indicador, hace falta la presencia del indicador BlauSMStochastic.mq5 en carpeta_del_terminal\MQL5\Indicators.

Fig. 1. Indicador MultiBlauSMStochasticx7Signal

