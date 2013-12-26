Индикатор MultiCandleSignal отображает информацию о действующих трендах, используя при этом направления свечей с семи различных таймфреймов.



Каждому таймфрейму соответствует одна из семи линий индикатора. Если свеча на соответствующем таймфрейме растущая, то цвет линии зелёный, если падающая - розовый. Цветные квадратики на линиях появляются в момент смены бара соответствующего таймфрейма.

Рис.1. Индикатор MultiCandleSignal