CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

MultiCandleSignal - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
3230
Рейтинг:
(33)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор MultiCandleSignal отображает информацию о действующих трендах, используя при этом направления свечей с семи различных таймфреймов.

Каждому таймфрейму соответствует одна из семи линий индикатора. Если свеча на соответствующем таймфрейме растущая, то цвет линии зелёный, если падающая - розовый. Цветные квадратики на линиях появляются в момент смены бара соответствующего таймфрейма.

Рис.1. Индикатор MultiCandleSignal

Рис.1. Индикатор MultiCandleSignal

BackgroundСandle_BrainTrend2_HTF BackgroundСandle_BrainTrend2_HTF

Индикатор, рисующий свечи прямоугольниками с более крупного таймфрейма в соответствии с показаниями индикатора BrainTrend2.

T3_TRIX T3_TRIX

Индикатор TRIX с использованием усреднения Тильсона.

Background_Candles_Smoothed_HTF Background_Candles_Smoothed_HTF

Индикатор, рисующий усредненные свечи более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками с использованием DRAW_FILLING-буферов.

T3_TRIX_HTF T3_TRIX_HTF

Индикатор T3_TRIX с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.