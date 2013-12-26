Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
MultiCandleSignal - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 3230
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор MultiCandleSignal отображает информацию о действующих трендах, используя при этом направления свечей с семи различных таймфреймов.
Каждому таймфрейму соответствует одна из семи линий индикатора. Если свеча на соответствующем таймфрейме растущая, то цвет линии зелёный, если падающая - розовый. Цветные квадратики на линиях появляются в момент смены бара соответствующего таймфрейма.
Рис.1. Индикатор MultiCandleSignal
Индикатор, рисующий свечи прямоугольниками с более крупного таймфрейма в соответствии с показаниями индикатора BrainTrend2.T3_TRIX
Индикатор TRIX с использованием усреднения Тильсона.
Индикатор, рисующий усредненные свечи более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками с использованием DRAW_FILLING-буферов.T3_TRIX_HTF
Индикатор T3_TRIX с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.