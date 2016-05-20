und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
MultiCandleSignal - Indikator für den MetaTrader 5
Der MultiCandleSignal Indikator zeigt informationen des aktuellen Trends unter Verwendung der Kerzenrichtung von sieben verschiedenen TimeFrames.
Eine der sieben Indikatorlinien korrespondiert mit jedem TimeFrame. Wenn die Kerze im korrespondieren TimeFrame wächst, ist die Linie grün. Wenn Sie fällt, ist die Linke pink. Farbige Quadrate erscheinen auf den Linien, wenn der Balken des korrespondierenden TimeFrames sich ändert.
Abbildung 1. Der MultiCandleSignal Indikator
