CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

MultiCandleSignal - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
910
Rating:
(33)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der MultiCandleSignal Indikator zeigt informationen des aktuellen Trends unter Verwendung der Kerzenrichtung von sieben verschiedenen TimeFrames.

Eine der sieben Indikatorlinien korrespondiert mit jedem TimeFrame. Wenn die Kerze im korrespondieren TimeFrame wächst, ist die Linie grün. Wenn Sie fällt, ist die Linke pink. Farbige Quadrate erscheinen auf den Linien, wenn der Balken des korrespondierenden TimeFrames sich ändert.

Abbildung 1. Der MultiCandleSignal Indikator

Abbildung 1. Der MultiCandleSignal Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2130

T3_TRIX T3_TRIX

Der TRIX Indikator verwendet die Tilson-Mittelung.

BackgroundСandle_BrainTrend2_HTF BackgroundСandle_BrainTrend2_HTF

Der Indikator dzeichnet rechteckige Kerzen eines größeren TimeFrames basierend auf den Werten des BrainTrend2 Indikator.

T3_TRIX_HTF T3_TRIX_HTF

Der T3_TRIX Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

Awesome Modified Awesome Modified

Dieser Indikator ist eine Modifikation des klassischen Awesome Indikators. Er berechnet die geglättete "Rate of Change" von zwei exponentiellen Mittelwerten.