请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
MultiCandleSignal - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1292
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
此 MultiCandleSignal 指标显示七个不同时间帧的蜡烛条方向构成的趋势信息。
七条指标线的每一条，对应一个时间帧。如果对应时间帧内的蜡烛条上涨，则颜色为绿。如果下跌，则为粉色。线中的占位彩色方块则是对应时间帧内的柱线变化。
图例 1. 该 MultiCandleSignal 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2130
T3_TRIX
此 TRIX 指标使用 Tilson 均线算法。BackgroundСandle_BrainTrend2_HTF
此指标基于 BrainTrend2 指标的数值来绘制更高时间帧的长方形蜡烛条。
T3_TRIX_HTF
此 T3_TRIX 指标在输入参数中有时间帧选项。RSIOMA_V2
此趋势指标使用一种振荡算法，以彩色云图形式绘制附加指标。