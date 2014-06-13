此 MultiCandleSignal 指标显示七个不同时间帧的蜡烛条方向构成的趋势信息。



七条指标线的每一条，对应一个时间帧。如果对应时间帧内的蜡烛条上涨，则颜色为绿。如果下跌，则为粉色。线中的占位彩色方块则是对应时间帧内的柱线变化。

图例 1. 该 MultiCandleSignal 指标