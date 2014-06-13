代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

MultiCandleSignal - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1292
等级:
(33)
已发布:
已更新:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

此 MultiCandleSignal 指标显示七个不同时间帧的蜡烛条方向构成的趋势信息。

七条指标线的每一条，对应一个时间帧。如果对应时间帧内的蜡烛条上涨，则颜色为绿。如果下跌，则为粉色。线中的占位彩色方块则是对应时间帧内的柱线变化。

图例 1. 该 MultiCandleSignal 指标

图例 1. 该 MultiCandleSignal 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2130

T3_TRIX T3_TRIX

此 TRIX 指标使用 Tilson 均线算法。

BackgroundСandle_BrainTrend2_HTF BackgroundСandle_BrainTrend2_HTF

此指标基于 BrainTrend2 指标的数值来绘制更高时间帧的长方形蜡烛条。

T3_TRIX_HTF T3_TRIX_HTF

此 T3_TRIX 指标在输入参数中有时间帧选项。

RSIOMA_V2 RSIOMA_V2

此趋势指标使用一种振荡算法，以彩色云图形式绘制附加指标。