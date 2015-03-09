El indicador dibuja las velas Heiken Ashi del período de tiempo mayor como rectángulos coloreados usando los búferes DRAW_FILLING.

Dependiendo de la dirección de la vela, su cuerpo se colorea en azul o rosado, y las sombras se colorean con tonos más claros.

Fig. 1. Indicador Background_Heiken_Ashi_Сandle_HTF