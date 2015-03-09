Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Background_Heiken_Ashi_Сandle_HTF - indicador para MetaTrader 5
El indicador dibuja las velas Heiken Ashi del período de tiempo mayor como rectángulos coloreados usando los búferes DRAW_FILLING.
Dependiendo de la dirección de la vela, su cuerpo se colorea en azul o rosado, y las sombras se colorean con tonos más claros.
Fig. 1. Indicador Background_Heiken_Ashi_Сandle_HTF
