Background_Heiken_Ashi_Сandle_HTF - indicador para MetaTrader 5

El indicador dibuja las velas Heiken Ashi del período de tiempo mayor como rectángulos coloreados usando los búferes DRAW_FILLING.

Dependiendo de la dirección de la vela, su cuerpo se colorea en azul o rosado, y las sombras se colorean con tonos más claros.

Fig. 1. Indicador Background_Heiken_Ashi_Сandle_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2123

