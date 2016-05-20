und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Background_Heiken_Ashi_Сandle_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
Der Indikator zeichnet Heiken Ashi Kerzen größerer TimeFrames als farbig gefüllte Rechtecke unter Verwendung der DRAW_FILLING Buffers.
Abhängig von der Richtung der Kerze wird der Körper in blau oder pink eingefärbt, Schatten werden in helleren Farben eingefärbt.
Abbildung 1. Der Background_Heiken_Ashi_Сandle_HTF Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2123
