Background_Heiken_Ashi_Сandle_HTF - indicador para MetaTrader 5
Indicador baseado nos candles Heiken Ashi em período maior de timeframe como retângulos coloridos usando os buffers DRAW_FILLING.
Dependendo do sentido do candle, seu corpo é pintado de azul ou rosa, as sombras são pintadas em cores mais claras.
Figura 1. Indicador Background_Heiken_Ashi_Сandle_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2123
