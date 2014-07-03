CodeBaseSeções
Background_Heiken_Ashi_Сandle_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Publicado:
Atualizado:
Indicador baseado nos candles Heiken Ashi em período maior de timeframe como retângulos coloridos usando os buffers DRAW_FILLING.

Dependendo do sentido do candle, seu corpo é pintado de azul ou rosa, as sombras são pintadas em cores mais claras.

Figura 1. Indicador Background_Heiken_Ashi_Сandle_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2123

