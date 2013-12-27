Индикатор, рисующий свечи Heiken Ashi с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками с использованием DRAW_FILLING-буферов.

В зависимости от направления свечи тело свечи окрашивается в голубой или розовый цвет, а тени окрашиваются в более светлые оттенки.

Рис.1. Индикатор Background_Heiken_Ashi_Сandle_HTF