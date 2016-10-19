この指標はDRAW_FILLING bバッファを使用してより大きな時間枠の平均足ローソク足を色で塗りつぶされた長方形として描画します。

ローソク足の方向に応じて、ローソク足の実体は青か桃色、髭は薄い色塗られています。

図1 Background_Heiken_Ashi_Сandle_HTF指標