ポケットに対して
インディケータ

Background_Heiken_Ashi_Сandle_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
779
評価:
(28)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

この指標はDRAW_FILLING bバッファを使用してより大きな時間枠の平均足ローソク足を色で塗りつぶされた長方形として描画します。

ローソク足の方向に応じて、ローソク足の実体は青か桃色、髭は薄い色塗られています。

図1　Background_Heiken_Ashi_Сandle_HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2123

