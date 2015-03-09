CodeBaseSecciones
RSI_BARS - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Este indicador colorea las barras en el color de la tendencia actual calculada a base de los datos del indicador técnico RSI. Si las direcciones de la tendencia y de la vela coinciden, el color de la barra es claro, si son opuestas, el color es oscuro.

La fuerza de la tendencia se determina por la presencia del indicador RSI en las zonas de sobrecompra o sobreventa cuyos niveles se determinan por los parámetros de entrada del indicador:

input uint                 HighLevel=55;         // nivel de sobrecompra
input uint                 LowLevel=45;          // nivel de sobreventa

Si el indicador RSI se encuentra fuera de estas zonas, la barra no se colorea.

Fig. 1. Indicador RSI_BARS

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2122

