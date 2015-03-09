Este indicador colorea las barras en el color de la tendencia actual calculada a base de los datos del indicador técnico RSI. Si las direcciones de la tendencia y de la vela coinciden, el color de la barra es claro, si son opuestas, el color es oscuro.

La fuerza de la tendencia se determina por la presencia del indicador RSI en las zonas de sobrecompra o sobreventa cuyos niveles se determinan por los parámetros de entrada del indicador:

input uint HighLevel= 55 ; input uint LowLevel= 45 ;

Si el indicador RSI se encuentra fuera de estas zonas, la barra no se colorea.

Fig. 1. Indicador RSI_BARS