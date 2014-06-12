此指标将绘制更高时间帧的 Heiken Ashi 蜡烛条，利用了 DRAW_FILLING 缓存区来绘制彩色充色长方形。

依据蜡烛条的方向，它的实体被喷成蓝色或粉色, 影线被喷成浅色。

图例 1. 该 Background_Heiken_Ashi_Сandle_HTF 指标