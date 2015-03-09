El indicador dibuja las velas promediadas del período de tiempo mayor con rectángulos coloreados usando los búferes DRAW_FILLING.

Dependiendo de la dirección de la vela, su cuerpo se colorea en verde o naranja, y las sombras se colorean en color lima o amarillo, respectivamente.

Para el funcionamiento del indicador, hay que colocar el archivo compilado Candles_Smoothed.mq5 en la carpeta carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators del terminal de cliente.

Fig. 1. Indicador Background_Candles_Smoothed_HTF