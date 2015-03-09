Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Heiken_Ashi_BARS - indicador para MetaTrader 5
El indicador utiliza el análisis de los valores Heiken Ashi Open y Heiken Ashi Close.
Los valores de la apertura y del cierre de las velas se obtienen desde el algoritmo Heiken Ashi, se determinan sus direcciones y sólo estas direcciones de las velas de Heiken Ashi se muestran en el gráfico de precios como las barras de color.
Si las direcciones de la tendencia por las velas Heiken Ashi y las velas del gráfico coinciden, el color de la barra es claro, si son opuestas, el color es oscuro.
Fig. 1. Indicador Heiken_Ashi_BARS
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2120
El indicador utiliza el análisis de los valores Heiken Ashi Open y Heiken Ashi Close durante el período seleccionado.GannSwingsVIII
Es un indicador semafórico de señal con zigzag.
Este indicador colorea las barras en el color de la tendencia actual calculada a base de los datos del indicador técnico RSI.Background_Heiken_Ashi_Сandle_HTF
El indicador dibuja las velas Heiken Ashi del período de tiempo mayor como rectángulos coloreados usando los búferes DRAW_FILLING.