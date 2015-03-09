CodeBaseSecciones
Heiken_Ashi_BARS - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
1389
Ranking:
(25)
Publicado:
Actualizado:
El indicador utiliza el análisis de los valores Heiken Ashi Open y Heiken Ashi Close.

Los valores de la apertura y del cierre de las velas se obtienen desde el algoritmo Heiken Ashi, se determinan sus direcciones y sólo estas direcciones de las velas de Heiken Ashi se muestran en el gráfico de precios como las barras de color.

Si las direcciones de la tendencia por las velas Heiken Ashi y las velas del gráfico coinciden, el color de la barra es claro, si son opuestas, el color es oscuro.

Fig. 1. Indicador Heiken_Ashi_BARS

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2120

