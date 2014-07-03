CodeBaseSeções
Heiken_Ashi_BARS - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
O indicador utiliza a análise dos valores da abertura e fechamento do indicador Heiken Ashi Heiken.

Abertura e fechamento de valores dos candles são calculados pelo algoritmo Heiken Ashi, suas direções são determinadas e apenas essas direções de candles Heiken Ashi são desenhadoss numa tabela de preços como barras coloridas.

Se a direção da tendência dos candles Heicken Ashi e dos candles do gráfico em andamento, a cor da barra é light, se oposto, a barra fica escura.

Figura 1. Indicador Heiken_Ashi_BARS

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2120

